السيد حسن نصر الله يلتقي الامين العام للمجمع العالمي لاهل البيت

وأفاد وکالة مهر للأنباء، ان الامين العام لحزب اللَّه، السيد حسن نصر اللَّه، التقى الامين العام للمجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام، آية اللَّه رضا رمضاني، والوفد المرافق، وذلك بحضور عدد من مسؤولي حزب الله حيث جرى التباحث في آخر الأوضاع والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وكذلك جرى التشاور حول آخر البرامج والانشطة التي سيقوم بها المجمَع العالمي لاهل البيت عليهم السلام في المرحلة المقبلة.

وستوف يلقي السيد حسن نصرالله كلمة يوم الاثنين الساعة الثامنة والنصف بتوقيت لبنان، يتناول خلالها الاحداث الاخيرة في لبنان./انتهى/