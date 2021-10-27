وانغ يي: نواصل التعاون الدولي بشأن أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية خلال كلمة له اليوم الأربعاء في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان: "سنواصل تعاوننا مع مختلف الدول بشأن قضية أفغانستان لتحسين الوضع في هذا البلد".

وأضاف "نعتقد أن الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان عقد في وقت مناسب، وهذا سيعزز القنوات الدبلوماسية التي تم إنشاؤها".

وذكر أنه "حتى الآن تحركنا في الاتجاه الصحيح في هذا الاجتماع ونأمل أن نتمكن جميعًا من المساهمة في تحقيق السلام والهدوء في أفغانستان".

وقال وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية: "سنواصل تعاوننا مع مختلف الدول بشأن قضية أفغانستان حتى يتحسن الوضع في هذا البلد ويمكن لشعب أفغانستان أن يعيش حياة أفضل".

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