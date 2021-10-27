مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض أمر واقع جديد والسيطرة عليه.

وحَمَل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين اليوم الأربعاء الدول الاسلامية المسؤولية الكبرى حول استهداف الاحتلال للمقدسات الإسلامية وتدنيس حرمتها.

وقال المفتي حسين في بيان صحفي مقتضب :"استهداف الاحتلال للمقابر الإسلامية في القدس المحتلة، يأتي في إطار محاولاته تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي في المدينة".

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتنبع أهمية الموقع الجغرافي للمقبرة بقربها من سور القدس وباب الأسباط الذي يعد أهم مداخل البلدة القديمة، إضافة لأنها تضم قبورا لجنود أردنيين وضريح الجندي المجهول.

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