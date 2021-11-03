هجوم صاروخي للكيان الصهيوني استهدف ريف دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم (حسب التوقيت المحلي)، نفذ العدو الصهيوني عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وكان الجيش السوري أعلن في 30 أكتوبر الماضي على لسان مصدر عسكري تحدث لوكالة "سانا" الرسمية عن "إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية" جراء قصف إسرائيلي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية.

وشنت الاحتلال خلال الأعوام الماضية مئات الغارات في سوريا.

المصدر: "رويترز" + "سانا"

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