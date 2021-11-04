عملية الحرس الثوري بمثابة رد على الوجود غير الشرعي للأمريكي في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن المتحدث باسم الحرس الثوري "رمضان شريف" صرّح قبل ظهر اليوم الخميس، خلال حفل "13 آبان" {يوم مقارعة الإستكبار العالمي} في مدينة كرج؛ في إشارة إلى مواجهة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني مع الأمريكيين: "هذه ليست المرة الأولى التي نتواجه بها معهم، لقد حدث مثل هذا الأمر مرّات عديدة ولكن لم يتم الإبلاغ عنه في وسائل الإعلام لأسباب مختلفة، كما أنهم التزموا الصمت لحفظ ماء وجَهِهِم.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري : "إن ذريعة تأمين الممرات المائية الدولية من قبل الولايات المتحدة هي مجرد حيلة لتبرير وجودهم غير القانوني في الخليج الفارسي، مؤكداً ان "تصرف الحرس الثوري الإيراني في إنهاء هذه القرصنة دون إطلاق رصاصة واحدة، كان في الواقع ردا على وجودهم غير القانوني في المنطقة".

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