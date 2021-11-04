الحرس الثوري يحبط عملية سرقة أمريكية/ 147وفاة جديدة بكورونا

الحرس الثوري يحبط عملية سرقة أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قامت القوات الامريكية في سلوك غير مهني بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان وحولت شحنة نفطها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة.

وقد قام طيران الجيش التابع لحرس الثورة الاسلامية مباشرة بعملية معاكسة ونفذ عملية انزال على ناقلة النفط آنفة الذكر ومن ثم الاستيلاء عليها وتوجيهها الى المياه الإقليمية الايرانية، بعد ذلك بادرت القوات الامريكية الى ملاحقة ناقلة النفط باستخدام عدة مروحيات وبارجة حربية، لكن هذه المحاولة ايضا باءت بالفشل بفضل استبسال عناصر حرس الثورة الاسلامية.

وزير الامن الايراني: العدو الأمريكي سيجُبَر على الخروج من المنطقة صاغرا

اكد وزير الامن الايراني في ذكرى "مقارعة الاستكبار العالمي" على أن العدو الامريكي سيخرج من المنطقة صاغراً، مؤكداً أن الإنتصارات ستتوالى حتى إخراج أخر عميل أمريكي وطرد الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الامن الايراني، اسماعیل خطیب، اكد اليوم الاربعاء ان مشروع تحجيم المخاوف من امريكا حقق ثماره، والعدو البائس رغم كافة محاولاته الدعائية المزيفة، سيضطر على خلفية هزائمه النكراء المتتالية، ان يغادر الدول الاقليمية التي يحتلها الواحدة تلو الاخرى وهو صاغرا.

تسجيل 147حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 10 ألفا و 363 إصابة و 147 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر الاربعاء تم تسجيل 10 ألفا و 363 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 954 ألفا و 962 إصابة مؤكدة.

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