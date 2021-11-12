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١٢‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:١٣ ص

احتجاجات في العاصمة السودانية بعد الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد

احتجاجات في العاصمة السودانية بعد الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد

نقلت وكالة “رويترز” عن شهود أن محتجين بالعاصمة السودانية الخرطوم أغلقوا طرقا وأحرقوا إطارات في وقت متأخر، بعد قليل من إعلان القائد العسكري للبلاد تشكيل مجلس سيادة جديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت الاحتجاجات في منطقة بري، معقل المظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها احتجاجات مماثلة في أجزاء أخرى من العاصمة.

وكان التلفزيون السوداني الحكومي أفاد بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين يوم الخميس مجلس سيادة جديدا.

وكان البرهان قد أكد في الأسبوع الماضي التزام القوات المسلحة التام بـ”التحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب”.

المصدر: وكالة رويترز

/انتهى/

رمز الخبر 1919665
https://ar.mehrnews.com/news/1919665/

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