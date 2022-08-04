اطلاعات: بدء جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بإلغاء الحظر في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الصحف الإيرانية لهذا اليوم الخميس، تطرّقت إلى عناوين كثيرة تمحورت حول جولة المفاوضات الجديدة في فيينا، وبما يخص زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي" ناسني بلوسي" إلى تايوان ورد فعل الصين على هذه الخطوة.

إليكم أبرز عناوين الصحف الإيرانية لهذا اليوم:

آرمان ملي ..

موسكو تتهم أمريكا بدخول الحرب في أوكرانيا بشكل مباشر عمليا عبر إرسال السلاح

رسالت ..

المتحدث بإسم الكرملين يبدي إستعداد روسيا لحل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات الدبلوماسية

ايران ..

الصين ترد على زيارة بيلوسي لتايبه بمناورات واسعة وفرض حصار جوي وبحري على تايوان

جوان ..

زيارة بيلوسي لتايوان تدفع الصين لدخول مرحلة التحدي الواسع للنفوذ الأمريكي

اطلاعات..

بدء جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بإلغاء الحظر في العاصمة النمساوية فيينا

آفتاب يزد..

التيار الصدري يرفض مبادرة مصطفى الكاظمي لبدء حوار لاحتواء الأزمة السياسية بالعراق

ابتكار ..

تزايد إحتمال إتجاه الأمور في العراق نحو إنحلال البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة

جمهوري اسلامي ..

تمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة على التوالي في اليمن

خراسان ..

أنباء عن إستئناف أمريكا مبيعات السلاح لدول بالمنطقة بعد أسبوعين من جولة بايدن

قدس ..

واشنطن توافق على بيع السعودية والإمارات صواريخ باتريوت بصفقتين بقيمة خمسة مليارات دولار

كيهان..

محافل إعلامية أمريكية تدعو بايدن للإستقالة لضعفه وتردي وضعه الصحي حفظا لكرامته

عصر ايرانيان ..

حقن أجهزة الطرد المركزي بالغاز , صفعة إيرانية لأمريكا ردا على إجراءات الحظر الأخيرة