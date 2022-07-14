جوان: بايدن تحول لترامب آخر بتل ابيب فطبيعة سياساته لا تختلف عن سياسات سلفه

تطرّقت عناوين الصحف الإيرانية، اليوم الخميس، إلى مواضيع مختلفة، مع تركيزها الملحوظ على زيارة ترامب الأخيرة إلى المنطقة، ورأت صحيفة "جوان" أن بايدن "تحول لترامب آخر"، مشيرة إلى أن سياسته لا تختلف عن سياسة سلفه.