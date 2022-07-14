وكالة مهر للأنباء_ أبرز عناوين الصحف:
جمهوري اسلامي..
احتجاجات فلسطينية واسعة النطاق ضد زيارة بايدن لفلسطين المحتلة
جوان ..
بايدن تحول لترامب آخر بتل ابيب, فطبيعة سياساته لا تختلف عن سياسات سلفه
اطلاعات ..
وزير الخارجية .. يجب وقف الحرب بين روسيا واوكرانيا , ونحن لانقدم الدعم لاي طرف
آفتاب يزد..
تحالف الفتح في العراق يحذر الكاظمي من مغبة المشاركة بمؤتمر التطبيع بالسعودية
ايران ..
جون بولتون يعترف بواقع وقوف امريكا وراء العديد من الانقلابات في بلدان العالم
رسالت ..
احزاب مصرية تبدي رفضها لدخول القاهرة باية احلاف عسكرية اقليمية مع الكيان الصهيوني
عصر ايرانيان ..
السفير الروسي بطهران .. بايدن يتحرك لايجاد حلف عسكري عربي عبري ضد ايران
قدس ..
غوتيريش يلوح باحتمال ادراج الكيان الصهيوني بالقائمة السوداء على خلفية قتله للاطفال الفلسطينيين
كيهان ..
محافل اعلامية امريكية تزيح الستار عن تدريب الكيان الصهيوني لقوى الامن البحرينية
خراسان ..
بايدن يبدأ جولته المشؤومة للمنطقة بزيارة تل ابيب و تكهنات بالتخطيط لمشاريع بالغة الخطورة
مردم سالاري ..
ايران , المحور الرئيسي لجولة بايدن الشرق اوسطية وهناك اهدافها النفطية والتطبيعية ايضا
ابتكار ..
امريكا تصر على مواصلة مماطلاتها ومواقفها الازدواجية ازاء احياء الاتفاق النووي
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