مناورات أمريكية غير مقررة في البحر الأسود/ الرد بالمثل ليس أسلوبا مناسبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بوتين، في حوار مع قناة "روسيا-24" نشر اليوم السبت: "تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو الآن مناورات غير مقررة في حوض البحر الأسود، وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير، بل وباستخدام الطيران، ومنه الطيران الاستراتيجي، ويمثل ذلك تحديا خطيرا لنا".

ولفت الرئيس إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت له اقتراحا لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، مضيفا: "لكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك".

وأكد بوتين أن وزارة الدفاع الروسية تكتفي بمواكبة طائرات وسفن دول الناتو في المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا "غزو أوكرانيا عسكريا"، مشددا على بطلان هذه الادعاءات.

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