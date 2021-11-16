طهران تُعرب عن قلقها ازاء تجدد المعارك بين اذربيجان وارمينيا وتدعو البلدين لضبط النفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الخارجية الايرانية تعرب عن قلقها ازاء تجدد المعارك بين اذربيجان وارمينيا وتدعو البلدين لضبط النفس وتجنب اتساع رقعة النزاع.

وتعتبر الخارجية الايرانية ان التوتر الحالي بين اذربيجان وارمينيا يشكل خطرا على مسار السلام في المنطقة وتؤكد استعداد ايران للمساعدة لحل الخلافات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، على ضرورة احترام البلدين للحدود المعترف بها دوليا، ودعا البلدين إلى حل الخلافات عن طريق الحوار.

ووصف خطيب زاده التوترات الحالية بأنها خطيرة على العملية التدريجية لتحقيق السلام والتقدم في المنطقة، وقال: "ان ايران كانت ومازالت مستعدة لمساعدة الجانبين على حل الخلافات وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة".

جدير بالذكر أن الحدود الشرقية لأرمينيا مع أذربيجان شهدت جولة جديدة من التوترات المتصاعدة بين البلدين.

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