الحصار الأمريكي لليمن جريمة حرب تمس حياة أكثر من 25 مليون مواطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى لليمن، مهدي المشاط، جائت اليوم الثلاثاء خلال استقباله للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن، وليام ديفيد غريسلي.

وتطرق الرئيس المشاط، إلى المعاناة والمأساة الإنسانية التي يعاني منها كافة أبناء الشعب اليمني جراء الحصار وعلى وجه الخصوص المرضى الذين يتوفى الكثير منهم لعدم قدرتهم على السفر إلى الخارج للعلاج نظراً لإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وأكد المشاط أن الحصار الأمريكي لليمن، جريمة حرب تمس حياة أكثر من 25 مليون من أبناء الشعب اليمني، وأن دول العدوان وعلى رأسها أمريكا عملت خلال الفترة الماضية على إفشال المبعوث الأممي السابق وتعمل على إفشال المبعوث الجديد من خلال منعهم من تحقيق أي تقدم في الاستحقاقات الإنسانية وفي المقدمة رفع الحصار والقيود على الموانئ والحظر عن مطار صنعاء الدولي.

ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى، الأمم المتحدة إلى الضغط على دول العدوان وعلى رأسها أمريكا برفع الحصار والسماح للمشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة.

وفيما يتعلق بخزان صافر، عبر الرئيس المشاط عن أسفه من تراجع الأمم المتحدة عن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم "صافر"، مشيراً إلى أن ذلك التراجع، يزيد من احتمال تعرض بيئة البحر الأحمر لخطر التلوث، مؤكداً أن "على الأمم المتحدة أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه لإيجاد حل نهائي لهذا الملف".

يذكر ان ناقلة صافر العائمة هي إحدى اضخم ناقلات النفط في العالم، وهي ترسو حالياً على بعد 60 كيلومتراً شمال ميناء الحديدة الحيوي لإيصال الإمدادات والمساعدات لجزء كبير من سكّان اليمن./انتهى/