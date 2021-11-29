باقري: إيران تدخل مفاوضات فيينا بإرادة جادة لرفع العقوبات الجائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري بأن إيران دخلت محادثات فيينا بإرادة جادة واستعداد قوي لرفع العقوبات القمعية. الجمهورية الإسلامية جادة في اتخاذ الخطوات لرفع العقوبات الأمريكية الجائرة وغير القانونية ضد الشعب الإيراني.

وأضاف: "نأمل أن تلعب هذه المحادثات دورًا فاعلًا في تحقيق هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رفع هذه العقوبات".

وأكد باقري أن التركيز والأولوية الرئيسية في هذه الجولة من المحادثات سيكون رفع العقوبات، وذكر أننا أجرينا مناقشات مختلفة ومفيدة مع كل من روسيا والصين للتحضير لبدء محادثات إيران ومجموعة 4 + 1 في الجولة الجديدة من المحادثات التي ستعقد اليوم في فيينا.

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