إيران تنتقد الأسلحة النووية الأمريكية والصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شرح المندوب الدائم للجمهوریة الإسلامية لدى الأمم المتحدة مجید تخت روانجی في هذا مؤتمر وجهات نظر وآراء الجمهورية الإسلامية الايرانية حول الموضوع الرئيسي للمؤتمر.

وفي إشارة إلى عضوية بلادنا في المنظمات الدولية لمناهضة أسلحة الدمار الشامل وفتوى قائد الثورة الإسلامية بشأن حرمة استخدام أسلحة الدمار الشامل، قال مجید تخت روانجي إن هذه الأسلحة تشكل تهديدًا على حياة البشر: إن التهديد الذي تتعرض له المنطقة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل قوات صدام في الحرب المفروضة ضد إيران في الثمانينيات، معهود بشكل خاص لدول الشرق الأوسط.

وقال ممثلنا لدى الأمم المتحدة: "إن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كان قرار مؤتمر اعادة النظر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1995، والذي دعا جميع الدول إلى العمل معًا لضمان تحقيقها، القيام بذلك ينعكس في الجمعية العامة للأمم المتحدة ". ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن العملية الحالية التي بدأت تحت رعاية الأمم المتحدة لن تحل بأي حال من الأحوال محل العملية المطلوبة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) لأن هاتين العمليتين مكملتين وليست بديلتين.

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