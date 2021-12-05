وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي حوار تلفزيوني مباشر مساء الاحد أكد رئيسي أن إيران جادة في المفاوضات النووية وأثبتت ذلك في فيينا.

وصرح الرئيس الايراني قائلا: لدينا الإرادة الكافية وجادون في المفاوضات وأثبتنا ذلك في فيينا.

وأضاف أن الحكومة الجديدة تعمل بقوة على إبطال مفعول إجراءات الحظر وإلغائها، مشددا على أن حكومته لن تربط الاقتصاد والميزانية بالمفاوضات. وقال الرئيس الإيراني: نتابع موضوع إلغاء إجراءات الحظر، ولا نربط ميزانية البلاد بالحظر الموجود.

وشدد بالقول: لن نربط الاقتصاد وميزانية العام الإيراني المقبل بالمفاوضات، وشكلنا مقرا لإفشال إجراءات الحظر المفروضة على البلاد.

وتابع: "الناس على دراية بكل من الظروف التي تم تسليم الحكومة في ظلها ومرور الوقت، وكذلك ظروف تفشي فيروس كورونا التي مرت بها البلاد ، والأوضاع المالية والاقتصادية لايران، وحالة الخزينة وحالة البضائع الأساسية ". والأهم من ذلك، تضرر أمل الشعب وثقته وكان من واجب الحكومة استعادة ثقة الناس.

واعتبر رئيسي موضوع إنقاذ حياة الناس بأنه من أهم القضايا وقال: يجب على الحكومة أن تتابع القضايا المتعلقة باللقاحات وأن تكون قادرة على مواكبة الناس في مواجهة مشاكلهم المعيشية واتخاذ خطوات لحلها.

وأضاف الرئيس الايراني : "لا أنسى اليوم الذي تمت فيه مراسم التحليف الرئاسية، لقد أعلنت عن قضايا ذات أولوية ، وأهمها الكورونا والحاجة إلى التطعيم". في ذلك الوقت، كانت تفقد 700 أسرة إيرانية يوميا احد اعزائها، وشعرنا نحن والشعب بالحزن بسبب عدم القيام بعمل أكثر جدية.

وقال رئيسي "الجواب الذي سمعته في تلك الأيام هو أنه لا يمكن تخصيص العملة بسبب مشاكل العملة، أو أن الدول لا تعطينا اللقاحات بسبب الحظر المفروض علينا ". ومن بين 30 مليون لقاح، ربما لم يتم استيراد 5 ملايين لقاح ايضا، واليوم ولله الحمد، انخفض معدل الإصابة والوفيات بشكل كبير.

وأضاف رئيسي: "يجب أن نكون شاكرين لمساعدة الشعب والطاقم الصحي والطبي في هذا الصدد. ففي اليوم المائة للحكومة، تم استيراد أكثر من 100 مليون جرعة لقاح وان البعض في البلاد يستعدون لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح.

وقال: "لا يزال يتعين علينا العمل لحماية أرواح الناس"، وقال: "أوصي الناس بأنه قد تم الآن تهيئة الظروف لإعادة فتح المدارس والجامعات والشركات، وأن 100.000 شركة مغلقة قد استأنفت عملياتها". قد تكون أمامنا موجة أخرى ، لذا يتعين على الناس الامتثال للبروتوكولات الصحية.

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