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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٠:٢٤ ص

الخارجية الروسية:

الغرب نسي كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية

الغرب نسي كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية

قال نائب وزير خارجية روسيا الكسندر بانكين، إن الغرب نسي كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية، وعلى ما يبدو فقد كذلك ثقافة الحوار السياسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف نائب الوزير الروسي: "يتبلور الا نطباع بأن الغرب، فقد ثقافة الحوار السياسي. لقد نسي الشركاء الغربيون كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية، على طاولة المفاوضات. وغالبا ما تكون القيود والعقوبات أحادية الجانب، هي الرد على أي قرار لا يتوافق مع منطقهم.

في الواقع، لا يمكن أن تكون محصنة ضد هذه القيود، أي دولة تنتهج سياسة سيادية مستقلة عن الغرب".

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها - وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا. ونوه بأن أي دولة يوجد بقرب حدودها منطقة غير مستقرة، تملك الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1920260
https://ar.mehrnews.com/news/1920260/

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