انطلاق الجولة الجديدة لمفاوضات فيينا بأولويّة رفع الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه بداًت منذ قليل المحادثات حول رفع العقوبات المفروضة على إيران في فندق كوبورغ بالعاصمة النمساوية فيينا.

ووفقاً لتصريح المسؤوليين الإيرانيين فإن الاجتماع اليوم سيركّز على رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق وإحياء الوثيقة الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عقد نائب وزير الخارجية الإيراني "علي باقري كني" اجتماعا ثلاثيا مع الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل أوليانوف" والممثل الصيني.

كما حضر كبير المفاوضين الإيرانيين اجتماعا ثنائيا مع "إنريكي مورا"، ممثل الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا.

وبحسب علي باقري كني ، دخلت إيران جولة جديدة من محادثات فيينا بمقترحات "مفيدة وبنّاءة" وتتوقع "خطوات عملية" من الغرب في هذا الصدد.

هذا وعقدت الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة النمساوية في 29 نوفمبر بين إيران ومجموعة 4+1، بهدف رفع الحظر الأمريكي الجائر عن إيران. وكان هذا الموضوع هو الموضوع الرئيسي للنقاش.

خلال المحادثات ، قدّمت إيران وثيقتين حول رفع العقوبات الأمريكية غير القانونية وأنشطة إيران النووية إلى الموقعين الآخرين على خطة العمل الشاملة المشتركة.

/انتهى/