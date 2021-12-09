الافراج عن 3.5 مليار دولار من الديون المستحقة لايران على احدى الدول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصريح لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية اعلن صفري عن الافراج قريبا عن جزء من الديون المستحقة للجمهورية الاسلامية الايرانية على احدى الدول وقال: لقد تم اخيرا الافراج عن 3.5 مليار دولار من هذه المستحقات.

واشار الى العلاقات الجيدة مع العراق وقال بشان الاموال الايرانية في الدول الاخرى: هنالك ارقام اعلى في دول اخرى حيث يتم التفاوض بشانها الان ووصلت الى نتائج جيدة، وخلال الزيارة التي قمت بها الى اوروبا كانت لنا محادثات مع احدى الدول والدولة المقابلة التي عليها ان تقوم بعملية الافراج وبالامكان ان تكون لنا عمليات افراج (عن المستحقات) جيدة في القريب العاجل ولكن لا يمكنني الاعلان عن الرقم.

وكان مساعد الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية قد قام بزيارة الى النمسا في الاسبوع الماضي واجرى محادثات مع عدد من مسؤولي الشؤون الاقتصادية والبنكية وكذلك وزير الخارجية بالوكالة فيها.

واعلن صفري عن زيادة صادرات البلاد الى طاجيكستان خلال الشهرين الماضيين من 60 مليونا الى 180 مليون دولار فضلا عن تنفيذ مشروع مدرج في جدول الاعمال بقيمة 350 مليون دولار كما ان صادرات البلاد الى اوزبكستان التي ربما بلغت 100 الى 120 مليون دولار ارتفعت الى 500 مليون دولار./انتهى/