مهمة مجتمع الفن هي تعزيز روح الأمل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى الوزير مهدي إسماعيلي، كلمة في حفل ختام مهرجان ايران الدولي للأفلام الوثائقية بدورته الخامسة عشرة (سينما الحقيقة)، قال فيها: نحاول أن نخطو خطوات كبيرة في جميع المجالات، ان مسار الحكومة هو تنمية التفكير الحر وازدهار الإنتاج.

وتابع وزير الثقافة والارشاد الاسلامي: تم إنجاز أعمال مهمة في مجال السينما الوثائقية وتم تصوير الواقع بشكل جيد، الأمل هو حاجة مجتمع اليوم، شبابنا بحاجة إلى الأمل أكثر من أي وقت مضى.

وأكمل: المجتمع الفني، كعادته، يجب أن يكون إلى جانب الوطن، علينا في مركز تنمية السينما الوثائقية أن ندعم فناني الأفلام الوثائقية المحترفين والمتحمسين، نحن ملتزمون بدعم الوثائقيين.

وقال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: ما رأيته كان شيقًا بالنسبة لي، أود أن يرى مجلس الحكومة هذه الصور.

وأردف وزير الثقافة: يسعدني أنه تم تصميم قسم خاص تخليدا لذكرى الشهيد الحاج القائد سليماني في الذكرى الثانية لاستشهاده.

واختتم مهدي إسماعيلي كلمته بالقول: نحن في خدمة السينمائيين في مختلف المجالات، ونحاول ان نجسد اعمالا ترقى تظهر الصورة الجميلة للبلاد.

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