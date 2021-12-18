تحالف الفتح ينتقد زيادة التوغل التركي في الأراضي العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو التحالف محمود الحياني، قال إن "زيادة التوغل التركي في الأراضي العراقية وغياب الرد جعلها تفكر بانها صاحبة الأرض “موضحاً أن “الحكومة ساهمت في توسيع خطة الاتراك داخل العراق من خلال تجاهلها لخرق السيادة".

وأضاف أن "تركيا بدأت تسعى لضم بعض الأراضي العراقية لها على حساب هيبة وتاريخ الدولية العراقية، الامر الذي يحتاج الى تدخل فوري من قبل الجهات المختصة وليس الحكومة لأنها هي من مكنت القوات التركية من الانفراد داخل الأراضي الكردية تحت ذريعة ملاحقة معارضيها".

وأشار الى أن "محاربة تركيا والضغط عليها اقتصادياً للخروج من العراق هو الحل السليم الذي يجب على الجهات المعنية العمل به والا فان الاطماع التركية لن تقف عند الحد الحالي".

وحذرت النائبة السابقة انتصار علاوي، في وقت سابق، من توسع التوغل التركي داخل العراق في المستقبل القريب، مؤكدة إن عدم الرد على القوات التركية يعطيهم القوة والجرأة للاعتداء على العراق./انتهى/