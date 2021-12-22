تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 2103 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 177 ألفا و885 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 344 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2821 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 16 ألفا و 324 شخصا.

واشار التقرير الى تسجيل 44 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و 211 حالة وفاة.

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