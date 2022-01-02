تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 1510 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 196 ألفا و 913 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 294 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2658 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 40 ألفا و 897 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل41 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و680 حالة وفاة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 42 مليونا و 180 ألفا و 249 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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