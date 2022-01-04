تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 1706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 200 ألف و296 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 358 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2471 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و44 ألفا و247 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 34 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.736 حالة وفاة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 42 مليونا و382 ألفا و230 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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