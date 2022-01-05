تسجيل 42حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 1171 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 201 ألف و467 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 372 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2352 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و45 ألفا و890 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل42 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.778حالة وفاة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 42 مليونا و484 ألفا و271 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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