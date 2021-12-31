تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 1703 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 194 ألفا و 401 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 279 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2694 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 37 ألفا و 90 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 34 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا 606 حالة وفاة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 41 مليونا و 982 ألفا و 912 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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