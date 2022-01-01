تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 195 ألفا و 403 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 222 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2676 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 39 ألفا و 171 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل33 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و639 حالة وفاة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 42 مليونا و 78 ألفا و 937 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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