الأوروبيون والأميركيون أصبحوا واقعيين بنحو متزايد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مستشار الوفد التفاوضي الايراني في فيينا محمد مرندي للميادين إن من الصواب القول اليوم إن الأوروبيين والأميركيين أصبحوا واقعيين بنحو متزايد.

و أضاف مرندي أن "من السابق لأوانه القول إذا ما كنا سنعقد صفقة أو لا وأن الأمر متروك لهم، وإذا كانوا يرغبون في الحصول على اتفاق في غضون أسابيع قليلة فسنحصل عليه، لأن ذلك مرتبط باستعدادهم للتنفيذ الكامل للاتفاق وقبول إجراءات التحقق وبتقديم التزامات بعدم انتهاك الاتفاق من جديد".

هذا ودخلت المرحلة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (1+4) يومها التاسع في فيينا، وسط أنباء عن قرب توصل الوفود المشاركة إلى اتفاق نهائي.

وجدير بالذكر ان في اليوم الثامن من الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا تناقش الغالبية العظمى من الوفود المفاوضة في العاصمة النمساوية التقدم المحرز في التوصل إلى اتفاق نهائي.

بالإضافة إلى الصين وروسيا، أجرى الجانب الأوروبي مؤخرًا تقييمًا حذرًا للرأي العام حول عملية التفاوض، كشف مسؤول أوروبي طلب عدم ذكر اسمه أن المحادثات تمضي قدمًا خطوة بخطوة. وأشار إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في عملية المفاوضات، ولكن الأجواء في المحادثات كانت إيجابية وأن الوفود تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

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