الرئيسان الجديدان للوفدين البريطاني والألماني يلتقیان مع باقري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان استمرارا لمشاورات الجولة الثامنة من محادثات فيينا، أن المفاوضين البريطانيين والألمانيين الجدد اجتمعوا برئيس الوفد الإيراني علي باقري.

وجدير بالذكر أن تغيير المندوب الألماني قد حدث بسبب تشكيل الحكومة الجديدة لهذا البلد كما تم تغيير الممثل البريطاني بسبب تقاعد المفاوض السابق.

وبعد هذه الاجتماعات، عُقد اجتماع في فندق كوبورغ مع السيد باقري وإنريكي مورا، ورؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة (بما في ذلك المفاوضان الجديدان والسابقان).

وعقدت مجموعة عمل الخبراء الخاصة برفع العقوبات يوم السبت اجتماعا على مستوى الخبراء. وفي الوقت نفسه، تتواصل اجتماعات الخبراء الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن مواضيع مختلفة.

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