  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:٢٥ م

في مبنى وزارة الخارجية؛

وزير خارجية توغو يجري مباحثات مع نظيره الايراني حول العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير خارجية توغو يجري مباحثات مع نظيره الايراني حول العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير خارجية توغو بوزير الخارجية الايراني في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية توغو روبرت دوسي صباح اليوم (الثلاثاء) بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1921432
https://ar.mehrnews.com/news/1921432/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات