وزير خارجية توغو يجري مباحثات مع نظيره الايراني حول العلاقات الثنائية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية توغو روبرت دوسي صباح اليوم (الثلاثاء) بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة.

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