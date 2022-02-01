رياضية ايرانية تُرشّح لجائزة أفضل رياضية في قارة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللجنة البارالمبية الآسيوية، أعلنت اليوم الثلاتاء، أسماء المرشحين لاستلام جائزة أفضل رياضية في قارة آسيا في عام 2021، حيت تم ترشيح الإيرانية "هاشمية متقيان" للقب جائزة افضل رياضية عن فئة النساء.

وفازت اللاعبة الإيرانية متقيان بالميدالية الذهبية في مسابقات رمي السهم بدورة الألعاب البارالمبية 2020 في طوكيو، وتمکنت من الفوز بالمركز الأول في مادة رمي السهم وتقلدت الذهبیة لمسافة 24.50 متر لتحصل على الميدالية الذهبية السادسة لإيران في دورة الألعاب البارالمبية.

وتتنافس متقيان للحصول على هذه الجائزة مع مرشحات من كوريا الجنوبية وأندونيسيا والهند والصين./انتهى/