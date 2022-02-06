بغداد ستبذل أقصى جهودها للتوصل إلى تفاهم بين طهران والرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية العراقية قالت في بياناً لها اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان حيث بحثا أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات السعودية-الإيرانية، مضيفة أن المكالمة تم خلالها تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص.

وأكد وزير الخارجية العراقي حسب البيان، على أن الحكومة العراقية ستعمل بكل جهدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض.

وناقش الوزيران لوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سبل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان، فيما أكد حسين في هذا السياق استعداد الحكومة العراقية أن تلعب دورا محوريا في هذا المجال./انتهى/