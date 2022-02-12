الوفد الايراني يجري مباحثات مع وفد الترويكة الاوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في وقت سابق من اليوم ايضا، تباحث "باقري كني" مع رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات "ميخائيل اوليانوف". علما ان الفريق الايراني المفاوض، اعلن منذ بدء المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية، انه سيحضر هذه المباحثات بكل حزم ليضمن مصالح الشعب الايراني؛ مؤكدا انه لو ازدادت الاطراف الاخرى عزما على رفع الحظر وقبول الاليات والمبادرات التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية الايرانية، سيسهم ذلك في تقليص فترة التوصل الى الاتفاق المطلوب.

ويرى المراقبون انه مع افتراض التوصل الى اتفاق محتمل عبر المفاوضات الجارية بفيينا، ينبغي تحديد فترة زمنية تجريبية للتحقق من الضمانات التي سيقدمها الغربيون بشأن تنفيذ التعهدات المنصوصة عليهم.

وفي السياق نفسه، كان وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، قد صرح : ان من اهم القضايا بالنسبة الينا، هو بلوغ مرحلة يتم فيها، اولا- بيع النفط الايراني بسهولة من دون اي عراقيل، وثانيا – توديع عائدات النقد الاجنبي (المترتبة على تصدير الخام) في حسابات ايران المصرفية مع امكانية الانتفاع من كافة المزايا الاقتصادية ذات الصلة.

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