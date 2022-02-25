الرحلات الجوية مستمرة بين ايران وروسيا ولم تتوقف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بشأن الرحلات الجوية الى موسكو، قال حسن خوشخو: فيما سبق كان لدينا رحلات جوية لنقل الركاب الى روسيا، وبسبب إغلاق مسار أوكرانيا، تتم الرحلات عبر مسار آخر ولكن بتأخير.

وأضاف: لدينا رحلتان جويتان لنقل الركاب الى روسيا في الاسبوع، تسيرها شركة "ماهان"، ونظرا للتطورات والاشتباكات الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا، تم إطلاق الرحلة الجوية يوم أمس بقليل من التأخير، ولكن رحلاتنا الجوية مستمرة الى موسكو ولم تتوقف.

وردا على سؤال: هل ان الصراع في أوكرانيا أدى الى زيادة الرحلات الجوية العابرة من أجواء ايران؟ قال هذا المسؤول: ان الرحلات الجوية العابرة لأجواء بلادنا تمر في ممرين الشمال والجنوب، ومن المؤكد أن ممرنا الشمالي سيتأثر لأن أجواء أوكرانيا اصبحت فارغة، ونتوقع ان تغير بعض الرحلات الجوية مسارها نحو أجواء بلادنا خلال الساعات الـ24 القادمة.

وتابع: اما ممرنا الجنوبي الذي تستخدمه قطر والامارات، فإن طاقته الاستيعابية كاملة، ولكننا نتوقع ان تغير بعض الرحلات الجوية مسارها نحو أجواء ايران بسبب الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا.

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