باقري يجتمع مع انريكي مورا في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اليوم الاثنين اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومنسق المحادثات انريكي مورا خلال مفاوضات رفع العقوبات في فيينا.

جدير بالذكر انه جرت المحادثات في فندق كوبورغ.

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