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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٤٩ م

خلال مفاوضات رفع العقوبات؛

باقري يجتمع مع انريكي مورا في فيينا

باقري يجتمع مع انريكي مورا في فيينا

عقد اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين ومنسق المحادثات في فيينا، خلال مفاوضات رفع العقوبات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اليوم الاثنين اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومنسق المحادثات انريكي مورا خلال مفاوضات رفع العقوبات في فيينا.

جدير بالذكر انه جرت المحادثات في فندق كوبورغ.

/انتهى/

رمز الخبر 1922272
https://ar.mehrnews.com/news/1922272/

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