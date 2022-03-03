انتاج ايران من البتروكيماويات سيبلغ 200 مليون طن سنوياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مرتضى شاهميرزائي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات قال، اليوم الخميس، في مراسم تدشين صهاريج التصدير في مصفاة غاز "بيدبلند الخليج الفارسي" والتوقيع على عقود تجميع الغاز المصاحب بشرق كارون: "يوجد 22 مجمعاً للبتروكيماويات في ماهشهر، وحالياً هناك 10 مشاريع قيد التنفيذ في هذه المنطقة".

وأضاف: "قبل انتصار الثورة الإسلامية كانت طاقتنا الانتاجية من البتروكيماويات مع جميع امكانيات الشركات الأجنبية تبلغ 3 ملايين طن، بطاقة انتاجية فعلية تبلغ 1.5 مليون طن فقط"، في حين انه وصلنا اليوم إلى طاقة انتاج 90 مليون طن، بينما كنا نواجه حربا وحظرا مفروضان علينا، بمعنى آخر، شهدنا تطورا باهرا.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات: "وفقا للخطط التي تم اعدادها فان طاقتنا الإنتاجية من البتروكيماويات ستصل حتى نهاية الخطة الخمسية الثامنة إلى 200 مليون طن سنويا"./انتهى/