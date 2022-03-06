بايدن يناقش مع زيلينسكي مستجدات مفاوضات أوكرانيا مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مفاوضات التهدئة الأخيرة التي جرت بين وفدي روسيا وأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ الاتصال الهاتفي بين بايدن وزيلينسكي تناول المفاوضات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف البيان أنّ "الرئيس بايدن أشار إلى أنّ إدارته تعزز المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا، وتتعاون بشكل وثيق مع الكونغرس لتقديم تمويل إضافي" لكييف.

وأعرب الرئيس الأميركي عن قلقه حيال الوضع في محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية، مرحباً، من جهة أخرى، بقراري شركتي "فيزا" و"ماستر كارد" بتعليق عملياتهما في روسيا.

وكانت شركتا "فيزا" و"ماستر كارد" قالتا إنّهما ستعلّقان عملياتهما في روسيا خلال الأيام المقبلة، وإنّهما ستعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في روسيا في روسيا.

من جانبه، أعلن زيلينسكي أنّه تحدث هاتفياً مع الرئيس الأميركي، وبحث معه قضايا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.

وعُقدت في 28 شباط/فبراير الماضي أولى جلسات المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا على الأراضي البيلاروسية.

وبدأت روسيا عمليةً عسكريةً في أوكرانيا في 24 من شباط/ فبراير، تلبيةً لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.

/انتهى/