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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٣٩ م

النخالة: مجاهدو الضفة يُربكون حسابات العدو ويكسرون حصار غزة

النخالة: مجاهدو الضفة يُربكون حسابات العدو ويكسرون حصار غزة

أكد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 8/12/2022، أن مجاهدي الشعب الفلسطيني في الضفة الباسلة والمقاتلة يواجهون بلا تردد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ويربكون حسابات العدو، ويكسرون حصار غزة، ليعلنوا أن فلسطين وشعبها ومقاومتها واحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النخالة في كلمة له بمناسبة ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:" نجتمع اليوم وفاءً لشهداء شعبنا، والتزامًا بالمقاومة واستمرارها على طريق القدس وفلسطين، وبين يدي المقاومين والشهداء، شهداء فلسطين ومقاومتها".

وأضاف :" نقف جميعًا بدون تردد، وبدون أوهام، لنقول إننا إذا أردنا حريتنا وتحرير وطننا، فعلينا أن نكمل طريق الشهداء، فهي التي تمنحنا الحياة، وترسم معالم مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. ولنجعل من كل مناسبة يومًا للقدس، ويومًا لفلسطين، ويومًا للشهداء الذين سبقونا على طريق العزة والمقاومة."

وشدد على أن التحدي الأكبر أمامنا اليوم هو الحفاظ على هذه الروح والهمة، بخطاب وحدوي، ومغادرة الحزبية القاتلة التي تستنزف طاقات أبنائنا، مطالباً كل أبناء شعبنا بمغادرة المعارك الوهمية، على وسائل التواصل الاجتماعي، والشتائم المتبادلة التي لا تخدم إلا العدو الصهيوني.

وأشار النخالة إلى ما يجري في المسجد الأقصى من تدنيس صباح مساء، في الوقت الذي تنفق فيه المليارات من حولنا في قاعات الميسر، ومنتديات السهر، وسباقات الخيل، وغيرها الكثير./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم

رمز الخبر 1928629

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