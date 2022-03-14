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١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٦:٠٩ م

العصائب: انكار الإقليم تواجد الموساد امر مُستغرب ولدينا العديد من الادلة

العصائب: انكار الإقليم تواجد الموساد امر مُستغرب ولدينا العديد من الادلة

استغرب عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي , الاثنين , التصريحات التي اطلقها بعض مسؤولي الإقليم بعدم وجود أي تواجد للموساد الإسرائيلي, مبينا ان الأدلة والواقع تثبت عكس ما ذهب اليه مسؤولو الإقليم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السعدي في تصريح, ان ” الوجود الإسرائيلي المتمثل بجهاز الاستخبارات ( الموساد) في إقليم كردستان معروف وواضح وعلني وان تصريحات مسؤولي الإقليم بنفي تواجدهم امر مستغرب جدا ” .

وأضاف ان ” الأدلة والوقائع الملموسة تثبت عكس ما يذهب اليه هؤلاء وخير شاهد المؤتمر التطبيعي الذي عقد في أربيل قبل اشهر وبحماية من قبل الأجهزة الأمنية في الإقليم , فضلا عن الرواية الإيرانية التي اثبتت انطلاق طائرات مسيرة من داخل الإقليم واستهدفت منشآة عسكرية في كرمنشاه”.

وأوضح السعدي انه “اذا اردنا ان نمنع أي تدخل في السيادة العراقية من هنا او هناك، فيجب انهاء الوجود الأمريكي والإسرائيلي والتركي حتى نحافظ على امننا وسيادة بلدنا”.

وكانت قناة “العالم” الإيرانية كشفت، اليوم الاثنين، عن مقتل واصابة 10 صهاينة خلال القصف الصاروخي على “المركز الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية” في أربيل بإقليم كردستان العراق./انتهى /

رمز الخبر 1922562
https://ar.mehrnews.com/news/1922562/

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