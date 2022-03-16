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١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٦:٠٨ م

للتصدي لاقتحامات المستوطنين؛

الجهاد الاسلامي تدعو الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

الجهاد الاسلامي تدعو الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين، وتصعيد المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكدت اليوم الأربعاء، أن ما تتعرض له المقدسات في القدس والمسجد الأقصى بما لها من مكانة روحية ودينية في وجدان المسلمين وأحرار الأمة، يمثل انتهاكاً خطيراً لكل الشرائع السماوية، بغطاء واضح من قوات الاحتلال.

وحملت الحركة، كيان الاحتلال وقادته المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتوفير الغطاء لهذه المحاولات الاستفزازية لجماهير الشعب الفلسطيني من قبل قطعان المستوطنين، والاستمرار في حملات التهويد والتهجير وطمس هوية المقدسات العربية والإسلامية.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى تصعيد المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، بكل السبل المتاحة، والدفاع عنه وحمايته من دنس المتطرفين الغاصبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1922609
https://ar.mehrnews.com/news/1922609/

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