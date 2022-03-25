الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توافد آلاف المواطنين منذ ساعات الفجر الأولى نحو المسجد الأقصى المبارك من مختلف المناطق، بالرغم من الأمطار والبرد الشديد لأداء صلاة الفجر.

وحاولت قوات الاحتلال منع العديد من المواطنين من دخول المسجد الأقصى، وقامت بنصب حواجز في أزقة البلدة القديمة لعرقلة وصول المصلين للأقصى.

وكانت انطلقت الحملة الشبابية "الفجر العظيم" منذ عام 2020؛ لحث المصلين على صلاة الفجر في المسجدين الإبراهيمي والأقصى ومساجد الضفة الغربية المحتلة بأعداد كبيرة، ولاقت الحملة تفاعلا جماهيريا واسعا.

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