  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٢ م

اليوم الجمعة؛

الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

أدى الآلاف من المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توافد آلاف المواطنين منذ ساعات الفجر الأولى نحو المسجد الأقصى المبارك من مختلف المناطق، بالرغم من الأمطار والبرد الشديد لأداء صلاة الفجر.

وحاولت قوات الاحتلال منع العديد من المواطنين من دخول المسجد الأقصى، وقامت بنصب حواجز في أزقة البلدة القديمة لعرقلة وصول المصلين للأقصى.

وكانت انطلقت الحملة الشبابية "الفجر العظيم" منذ عام 2020؛ لحث المصلين على صلاة الفجر في المسجدين الإبراهيمي والأقصى ومساجد الضفة الغربية المحتلة بأعداد كبيرة، ولاقت الحملة تفاعلا جماهيريا واسعا.

/انتهى/

رمز الخبر 1922738
https://ar.mehrnews.com/news/1922738/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 4 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات