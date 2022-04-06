أمير عبد اللهيان يؤكد على جدية إيران في الوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزيرالخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره المجري بيتر سيارتو العلاقات الثنائية ومحادثات فيينا والأزمة الأوكرانية.

وهنأ امير عبداللهيان حزب فيدس الحاكم بفوزه في الانتخابات البرلمانية المجرية وأعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لتوسيع العلاقات مع المجر وتنفيذ اتفاقيات "اللجنة الاقتصادية المشتركة الثانية" في مختلف مجالات.

وفي إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا، قال أمير عبد اللهيان في معرض رفضه الحرب والعقوبات: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد التركيز على حل سياسي في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بمحادثات فيينا، أوضح وزير خارجيتنا أنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات بسبب مبادرات إيران، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا المهمة بين إيران والولايات المتحدة يمكن تبادلها من خلال منسق الاتحاد الأوروبي.

وشدد أمير عبد اللهيان على جدية إيران في التوصل إلى اتفاق جيد ودائم إذا كان الجانب الأمريكي واقعيا.

و من جانبه أكد وزير الخارجية المجري، في إطار السياسة الخارجية للحكومة المجرية، على التزامهم بتطوير التعاون الثنائي مع الجمهورية الإسلامية الايرانية وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين.

وفيما يتعلق بمحادثات فيينا، أعرب وزير الخارجية المجري عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق بنهج بناء من قبل جميع الأطراف.

وأضاف: "نهج إيران البناء للتوصل إلى اتفاق نهائي قيم للغاية".

كما شكر وزير خارجيتنا نظيره المجري على مساعدته الإنسانية لتسهيل نقل الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا عبر المجر.

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