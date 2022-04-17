العراق يسلم السويد مذكرة احتجاج على انتهاك حرمة القرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان، انها إستدعت اليوم القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد هاكان روث، وأبلغته إحتجاج الحكومة العراقية، إثر قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسخة من القران الكريم، بنحو عد إستفزازا لمشاعر المسلمين وأساء بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم.

وأردفت الوزارة ان فعلا كهذا يجافي مبادئ الإنسانية التي تعكس جوهر الأديان وتناقض منطلق الإعتراف بالاخر الديني، مشيرة الى ان هذا الأمر يحمل إنعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بعامة، سواء كان في الدول الإسلامية والعربية أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا.

ودعت الوزارة الحكومة السويدية لإيقاف أي أعمال تحمل طابعا فئويا أو مثيرا لمشاعر المكونات الدينية سيما ما يمس المقدسات الإسلامية.

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