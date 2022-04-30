السنوار: على الجميع التهيؤ لمعركة كبرى من أجل الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى السنوار خلال كلمة له اليوم السبت تحت عنوان "سيف القدس لن يغمد"، أن "هذه الأمة يتكشف معدنها الأصيل عند كل اختبار حقيقي وعن كل احتقاق بالمسجد الأقصى"، مشيراً إلى أن نتائج معركة سيف القدس كانت أكثر يكثير من التوقعات، مؤكداً أن "سيف القدس لن يغمد أبداً حتى التحرير والعودة".

وأكد أن "صور جنود الاحتلال وهم يقتحمون المصلى القبلي وانتهاكاتهم ممنوع أن تتكرر"، موضحاً أن "القوات الإسرائيلية بإخلاء الأقصى قبل دخول المقتحمين تقوم بتنفيذ التقسيم الزماني".

ودعا إلى "التهيؤ لمعركة كبرى من أجل الأقصى في ظل استمرار عملية القضم التي يقوم بها الاحتلال"، مؤكداً "الجهوزية إذا أراد الإسرائيليون تحويل المعركة إلى معركة دينية".

رئيس حركة حماس اعتبر أن المسجد الأقصى في خطر، وأن "المرابطات والمرابطين وامتشاق سيف القدس منع ذبح القرابين داخله"، مؤكداً أن المساس بالأقصى والقدس يعني حرباً إقليمية دينية، "ونحن لن نبخل بشيء ولن نتردد".

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