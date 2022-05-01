الاحتلال يعتقل القيادي في حركة الجهاد سعيد نخلة من مخيم الجلزون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال، اقتحمت منزل القيادي نخلة في مخيم الجلزون، شمال رام الله، وقامت باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما انه أُصيب، فجر اليوم الأحد 1 مايو 2022، مواطن، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر محلية في المنطقة، بأن شاباً من ميثلون أصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة جبع.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد أن داهمت منزليهما في قرية صانور، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في صانور، عرف من بين أصحابها: عبود ابو عامر، وسمير توفيق، وفتحي جرار.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، باتجاههم دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مركة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.

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