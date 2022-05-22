وزير الصحة الإيراني يلتقي الرئيس السويسري في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الصحة الإيرانية محمد حسين نيكنام عن انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في الفترة من 22 إلى 28 مايو بحضور أكثر من 190 عضوًا من هذه المنظمة في جنيف، مضيفاً: "محاور الاجتماع في هذه الجمعية العامة تتضمن التغطية الصحية الشاملة، والتحسينات الكمية والنوعية في الخدمات الصحية، والتعامل الصحيح للحالات الطارئة لتفادي الأضرار.

وصرح المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الصحة أن وزير الصحة الايراني سيلقي خطاب خلال اجتماع الجمعية العامة تتضمن القضايا الصحية، وادانة لانتهاكات الكيان الصهيوني، مضيفًا: "سيعدد الوزير في هذا الخطاب إنجازات الجمهورية الإسلامية في مواجهة كوفيد 19، كما سيأكد على أن هذه الإنجازات قد تحققت على الرغم من فرض عقوبات قمعية ضد ايران، وان ايران على ستلتزم بمبادئ الاستقلال في جميع المجالات بما في ذلك الصحة.

وأشار المساعد الخاص للوزير والمدير العام للتعاون الدولي بوزارة الصحة، إلى أن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية فرصة جيدة للاجتماعات الثنائية. قائلاً: "الاجتماع الأول لوزير الصحة لدينا في هذا المنتدى سيكون لقاء مع رئيس سويسرا.

وقال نيكنام إن وزير الصحة سيلتقي أيضا بوزراء صحة كل من قطر وعمان وسوريا والهند وكوبا وباكستان ولبنان ويناقش التعاون المشترك في مجالات الصحة والعلاج والتعليم.

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