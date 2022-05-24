العراق ... استشهاد 12 مدنياً في هجوم لتنظيم "داعش" في كركوك وديالى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنّ "عصابات داعش الإرهابية استهدفت، مساء الإثنين، المزارعين الأبرياء في قرية سامي العاصي في كركوك بإطلاق النار عليهم، أثناء عملية الحصاد لمحصول القمح، ما أسفر عن مقتل 6 مواطنين".

وأضافت أنّ الاعتداء "أسفر عن حرق حاصدة و3 مركبات ومساحة من المزروعات".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني بأنّ " 6 مدنيين قتلوا بهجوم بقذائف هاون استهدفت مناطق سكنية شمالي المحافظة".

من جهته، ندد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح بالهجمات التي استهدفت محافظتي كركوك وديالى، ووصفها بـ"الإرهابية الجبانة".

وكتب صالح في تغريدة: "الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كركوك وديالى، محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار مواطنينا وقواتنا الأمنية، وتذكير بخطورة الإرهاب المتربص لاستغلال الثغرات والتقاط أنفاسه".

ورأى صالح أنّ من الواجب "رص الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية البطلة، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وإفشال مخططاته الخبيثة".

ولا يزال تنظيم "داعش" ينشط في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى، في وقت تكافح الأجهزة الأمنية العراقية لاحتواء هجمات مسلحي "داعش" من خلال شن عمليات أمنية وعسكرية شمالي وغربي وشرقي البلاد.

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