الانضمام لـ"الناتو" سيستغرق وقتا طويلا ولدينا مساندة من واشنطن وباريس

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه قال بيكا هافيستو: "واثقون أننا سنتدبر أمر انضمامنا للناتو بنجاح"، مشيرا إلى أن " 70% من الفنلنديين يؤيدون الانضمام إلى الناتو".

وأضاف هافيستو: "لدينا علاقات مهنية مع تركيا، ونقدر دورها في إدارة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وأكمل: "جاهزون لمواجهة أي تهديد أيا تكن طبيعته وحاليا الأوضاع هادئة مع روسيا"، متابعا: "الوضع على حدودنا مع روسيا هادئ، ونأمل أن يبقى الوضع كذلك".

واستطرد وزير الخارجية الفنلندي: "لدينا ضمانات أمنية من واشنطن تشمل إمكانية تقديم الدعم إن كان هناك صراع عسكري".

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