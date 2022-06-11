العلاقات بين إيران وفنزويلا في أفضل وضع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، استقبل اليوم السبت وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنا أمير عبد اللهيان نظيره الفنزيلي على تعيينه في منصبه كوزير للخارجية، وقال إن "العلاقات بين البلدين الآن في أفضل حالة، والتوقيع على وثيقة خارطة طريق التعاون الشامل سيمهد مسار تعزيز التعاون بين البلدين اكثر من ذي قبل.

وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله في أن يتم في المستقبل وعبر زيادة الاتصالات والزيارة المستقبلية، توفير الأرضية لتنفيذ وثيقة السنوات العشرين، ومتابعتها بقوة.

ومن جهته اشار وزير الخارجية الفنزويلي إلى تجربة التعاون الوثيق مع الجانب الإيراني حين كان يشغل مناصب اخرى في السابق، وأكد ان هناك فرصة جيدة للدخول في جولة جديدة من التعاون، ونحن نشهد عن كثب تقدم إيران في مجالات الاقتصاد القائم على المعرفة والصناعة وغيرها من المجالات لاسيما في ظل ظروف الحظر ونحن نشيد بذلك.

وأضاف اننا نتفق مع فلسفة السلطات الإيرانية في أن الحظر با مكانها أن تكون فرصة./انتهى/