الاستحقاق المُلحّ والضروري هو تكليف رئيس الحكومة وتشكيلها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الشيخ قاسم ان انجاز الانتخابات النيابية سينقل لبنان الى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي المبني على التمثيل الشعبي الذي عبَّر عنه الناس بعد المخاض الصعب الذي أحاط بلبنان خلال السنتين الأخيرتين، مشيرًا إلى أن تحدي النهوض بلبنان هو "مسؤولية أولى وأساسية على عاتق نواب المجلس النيابي المنتخبين".

وشدد الشيخ قاسم خلال لقاءٍ جمعه بأعضاء "هيئة علماء بيروت"، تلبيةً لدعوتهم، على أنّ لبنان أمام استحقاق ملح وضروري هو تكليف رئيس الحكومة وتشكيلها، داعيًا لإنجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقت، وبتعاون بنَّاء بين جميع القوى والشخصيات الممثلة في المجلس النيابي.

وقال: "نحن أمام استحقاق ملح وضروري هو تكليف رئيس الحكومة وتشكيلها، ندعو إلى إنجازه بأسرع وقت، وبتعاون بنَّاء بين جميع القوى والشخصيات الممثلة في المجلس النيابي".

وأضاف الشيخ قاسم: "إن الحكومة هي المعبر الوحيد والحصري للانطلاق إلى معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وأول مهامها أن تضع خطة التعافي والانقاذ في مسارها العملي والتنفيذي، وتوفير كل شروط نجاحها".

وتمنى الشيخ قاسم أن تسود "عقلية حكومة الوطن وليس حكومة تتقاسم المكتسبات، إذ لا قيمة لأي مكتسب أمام ربح ووضع البلد على سكة الإنقاذ والنهوض، وهذا من مصلحة الجميع من دون استثناء".

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