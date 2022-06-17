وزارة الدفاع ستقوم بتحديث البحرية للقوات المسلحة وفقا لاحتياجات القوات المسلحة و التهديدات الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة العميد محمد رضا أشتياني بزيارة المشاريع البحرية التابعة لوزارة الدفاع في بندر عباس خلال رحلته إلى محافظة هرمزجان والزيارات الإقليمية المزمعة، والتي بدأت يوم الأربعاء 15 يونيو.

وقال العميد أشتياني، خلال زيارته لمراحل بناء المدمرات والسفن السطحية والغواصات، إن "تطوير القوة في جميع جوانب الدفاع بما في ذلك البرية والجوية وخاصة البحرية من أولوياتنا برامج الدفاع عن البلاد ".

وصرح وزير الدفاع أن موقع إيران الجيوسياسي، وخاصة في مياه الخليج الفارسي، له أهمية استراتيجية بالنسبة لنا: ستقوم وزارة الدفاع بتحديث وتجهيز البحرية للقوات المسلحة وفقا لاحتياجات القوات المسلحة و التهديدات الإقليمية في جميع مياهها الإقليمية.

وأضاف: "رسالتنا للمنطقة والعالم هي رسالة سلام وطمأنينة. ومن ناحية أخرى، نعتقد أن السلام والاستقرار في المنطقة يمكن تحقيقه بوجود ومشاركة جميع دول المنطقة".

وحذر العميد أشتياني من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن تتردد في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني وصد التهديدات بتحديث سلاح البحرية للقوات المسلحة.

/انتهى/